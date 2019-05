Czarni z brązowym medalem – świetny sezon w Słupsku

STK Czarni w pierwszym sezonie 1. ligi wypadki nadspodziewanie dobrze. W serii o trzecie miejsce także w rewanżu pokonali (82:65) Rawlplug Sokoła Łańcut i zgarnęli brązowe medale.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Gdy Mantas Cesnauskis obejmował stery w Słupsku, nie było wcale pewne czy Czarni awansują do fazy playoff. Jego zespół zagrał jednak rewelacyjną rundę rewanżową i zrobił świetne wrażenie w meczach z wyżej notowanymi rywalami – najpierw był blisko (2:3) wyeliminowania Śląska, a na koniec ograł rywali z Łańcuta.

W decydującym, sobotnim spotkaniu najlepszym zawodnikiem gości ze Słupska był Patryk Pełka, autor 21 punktów i 9 zbiórek. czarni trafili świetne 14/29 (48%). Aż 5 trójek trafił Wojciech Jakóbiak. Szymon Rduch zdobył 17 punktów, a Adrian Kordalski 16.

Sokół może mówić o pewnym rozczarowaniu. Przez większość sezonu był kandydatem do finału, rundę zasadniczą skończył na 3. miejscu, o szczebel wyżej przed Czarnymi. Ostatecznie musiał zadowolić się 4. lokatą. Pożegnalny mecz gospodarzom zupełnie nie wyszedł – zaledwie 65 punktów na własnym parkiecie i aż 16 strat – coś w końcówce sezonu w Łańcucie się popsuło.

W finale 1. ligi Astoria pokonała Śląsk 3:0 i awansowała do PLK – więcej TUTAJ >>

RW

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>