Czarni zdobywają Halę Mistrzów, znakomity David Kravish!

Ubrany na biało Włocławek przeżył szok, gdy Czarni – grając praktycznie szóstką zawodników – stłamsili Anwil świetną obroną. Zasłużenie wygrali 82:72 i prowadzą w serii 1-0.

Gdy James Washington z Kamilem Łączyńskim odrobili straty i Anwil doprowadził do remisu 60:60 w 32. minucie, wydawało się, że lider przejmie kontrolę i jednak to trudne spotkanie wygra.

A wtedy Czarni dali im prztyczka w nos.

Łukasz Seweryn trafił za trzy, Greg Surmacz wykorzystał dwa wolne, po chwili trójkę podcinającą skrzydła rzucił Mantas Cesnauskis. I na nic zdawały się zrywy Washingtona i szalona trójka „Łączki” z rogu – nad wygraną Czarnych czuwał jeszcze przecież świetny David Kravish (17 punktów, 15 zbiórek, 3 asysty, 5 bloków) oraz Chavaughn Lewis, który od początku do końca meczu zwykle bez problemów mijał rywali (zdobył 21 punktów, miał 5 asyst).

I ostatecznie Czarni wygrali aż 82:72. Zmarnowali prowadzenie 52:37 prowadzenie z trzeciej kwarty, ale bardzo dobrą defensywą, cierpliwym, zespołowym atakiem i wielkim hartem ducha wyrwali Anwilowi przewagę boiska.

Mecz od początku był zacięty – Anwil zaczął od gry pod kosz, a w obronie chronił Łączyńskiego delegując go do krycia Seweryna. Lewisem, zdecydowanie najbardziej aktywnym i najważniejszym graczem Czarnych, zajmował się Tyler Haws, potem Toney McCray, a w końcu gospodarze zaczęli grać w obronie strefą.

I był to dobry pomysł, bo słupszczanie zdobywali wiele punktów po wejściach i odegraniach, a strefa te akcje zatrzymała – szczególnie w wykonaniu zmienników. Anwil miał zryw 13:0 na przełomie pierwszej i drugiej kwarty, bo w ataku fajne momenty mieli Washington i Mateusz Bartosz.

Jednak gdy Anwil prowadził 31:23, to na boisko zaczęli wracać jego pierwszopiątkowi, a u gości pojawił się znów Lewis. I tym razem Czarni mieli zryw 10:0, w dużej mierze dzięki Kravishowi, który dobrze walczył pod tablicami. Do przerwy był remis po 35.

Ale prawdziwe granie zaczęło się później, a górą ostatecznie był Czarni.

Łukasz Cegliński, Włocławek

