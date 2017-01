Czarny protest i sukces Washington Wizards

Bradley Beal wymyślił, że na z Boston Celtics cała jego drużyna przyjdzie ubrana jak na pogrzeb. Plan się udał, ale ważniejsze, że Wizards wygrali 123:108. A Beal rzucił 31 punktów.

Po ostatnim meczu Celtics – Wizards w Bostonie (118:107 dla gospodarzy), który kończył się przepychanką na środku boiska, a potem rozstawieniem policjantów między szatniami obu drużyn, wiadomo było, że kolejne spotkanie rywali ze Wschodu będzie gorętsze niż zwykle.

I na pewno tak podeszli do niego koszykarze Wizards, którzy samym ubiorem postanowili wysłać sygnał – wszyscy przyszli na mecz na czarno, jak na pogrzeb. – Chcieliśmy się w ten sposób zabawić, tacy jesteśmy – tłumaczył potem Bradley Beal. – To nie było nic osobistego. Oczywiście, była to podprogowa wiadomość, ale koniec końców, wygłupialiśmy się.

Na szczęście odzieżowe zabawy Wizards nie przykryły koszykówki. Mecz dobrze u gospodarzy zaczął Marcin Gortat (16 punktów i 8 zbiórek w całym spotkaniu), liderem znów był John Wall (27 punktów, 7 zbiórek, 7 asyst), waleczny był Markieff Morris (odpowiednio 19, 11 i 6), ale w końcówce gwiazdą był Beal.

Strzelec Wizards w czwartej kwarcie zdobył 13 ze swoich 31 punktów i w ten sposób przyćmił rewelacyjnego ostatnio w końcówkach Isaiaha Thomasa (1/7 w czwartej kwarcie, 25 punktów i 13 asyst w meczu). Beal trafił we wtorkowym spotkaniu aż 12 z 18 rzutów z gry.

Była to 9 wygrana Wizards w ostatnich 11 meczach, zespół ze stolicy USA z bilansem 25-20 umocnił się na piątym miejscu na Wschodzie i już naprawdę niewiele traci do Atlanta Hawks (26-19), Celtics (26-18), a nawet Toronto Raptors (28-17).

Była to także już 14. kolejna wygrana Wizards we własnej hali, co jest jednym z najlepszych wyników w historii klubu. W sobotę bardzo ważny mecz z Hawks zespół Gortata rozegra jednak na wyjeździe.

