Czarny tydzień – Europa nam odjeżdża coraz bardziej

Stelmet i Rosa dzień po dniu w fatalnym stylu przegrały mecze z najsłabszymi zespołami swoich grup Ligi Mistrzów. Co się dzieje z naszymi eksportowymi ekipami?

NBA, PLK – znasz się na koszu, wygrywaj w zakładach! >>

We wtorek Rosa zdołała rzucić ledwie 17 punktów w drugiej połowie meczu z Openjobmetis Varese, drużynie, która ma czwartą najgorszą efektywność defensywy ze wszystkich 40 grających w Lidze Mistrzów. Przegrała 61:74.

W środę Stelmet w Szolnoku dał się ograć 75:86 dziewiątej obecnie drużynie ligi węgierskiej, która dotychczas w Lidze Mistrzów wygrała tylko jedno spotkanie. Jeden z najsłabszych zespołów w stawce był lepszy, walkę o zbiórki wygrał 33:31, choć w piłki zbiera najgorzej w całych rozgrywkach.

Zwycięstwa polskiej drużyny w Lidze Mistrzów nie oglądaliśmy od 7 grudnia, gdy Stelmet wygrał u siebie z Dinamo Sassari – potem mistrzowie Polski przegrali cztery mecze z rzędu. Fatalna seria Rosy trwa już siedem spotkań, wicemistrzowie Polski ostatni sukces w Lidze Mistrzów odnieśli 16 listopada, gdy wygrali w Varese.

Wygląda na to, że najlepsze obecnie polskie drużyny nie umieją łączyć gry w PLK z pucharami.

Stelmet – straty bardzo bolesne

Mistrzowie Polski z bilansem 4-8 zajmują szóste miejsce w grupie E i nie stracili jeszcze szans na awans, ale by zająć piąte miejsce i w ogóle myśleć o promocji, muszą wygrać dwa ostatnie mecze (Spirou Charleroi u siebie, AEK na wyjeździe) oraz liczyć na dwie porażki Dinamo Sassari.

Patrząc na formę Stelmetu z ostatnich spotkań oraz zważywszy na fakt, że na wyjazdach koszykarze z Zielonej Góry mają bilans 0-6 – będzie ciężko.

Jak w Lidze Mistrzów gra Stelmet? Walecznie, często do końca – dokładnie połowa z 12 meczów mistrzów Polski kończyła się najwyżej czteropunktową różnicą. Były to mecze kosz za kosz (w Sassari, w Belgradzie, z Partizanem u siebie), były udane pogonie (Ludwigsburg, AEK, Dinamo), Stelmet ma w tych spotkaniach bilans 3-3.

Gorzej, że zielonogórzanie zaliczają bolesne porażki (69:86 w Charleroi, 75:86 w Szolnoku oraz 80:81 u siebie z Partizanem, który przyjechał m.in. bez trenera). Wyniki ponad stan? Zaliczamy wygraną z AEK, trzecim obecnie zespołem ligi greckiej. Ale minimalne zwycięstwa u siebie z Ludwigsburgiem i Dinamem, średniakami z Bundesligi (w tej chwili ósme miejsce) oraz ligi włoskiej (szóste), trudno uznać za wyjątkowy sukces, jeśli do tematu podchodzimy ambitnie.

W porównaniu z PLK najbardziej zawodzi obrona – w Polsce Stelmet traci średnio 97,7 punktu na 100 posiadań, w Lidze Mistrzów już 109,6. Pod względem efektywności defensywy mistrzowie Polski są dopiero na 33. pozycji i tu chyba widać największą różnicę w porównaniu z zespołem Saso Filipovskiego, który bardzo dobrze grał w zeszłorocznym Eurocup.

Ale kłopoty są także w ataku – aż 20,6 proc. posiadań Stelmetu kończy się stratami (częściej popełniają je tylko trzy z 40 zespołów), średnia z meczu to 16,8. Choć prawdę mówiąc, w PLK jest niewiele lepiej (18 proc., 15,2) – organizacja gry mistrzów Polski w tym sezonie po prostu szwankuje.

I jeśli rzutem na taśmę Stelmetowi nie uda się awansować do kolejnej rundy, to europejski sezon będzie dużym krokiem w tył dla drużyny, której udawało się wygrywać pojedyncze mecze w Eurolidze i walczyć w Eurocup.

Rosa – chyba mają już dosyć

Dla drużyny z Radomia ten sezon w pucharach jest krokiem wprzód, ale na tym dobre informacje się kończą. Zresztą nietrudno było go wykonać, jeśli w Europie gra się dopiero po raz drugi, a FIBA Europe Cup zmienia na Ligę Mistrzów.

Rosa po porażce z Varese ma bilans 3-9, jest na przedostatnim miejscu w grupie C (ale ma gorszy bilans w dwumeczu z Włochami). Teoretycznie wicemistrzowie Polski mogą jeszcze powalczyć o szóste miejsce, które przeniosłoby zespół do FIBA Europe Cup, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że w Radomiu pucharów mają już dosyć. Że najchętniej już w żadnych by w tym sezonie nie grali.

Zaczęli bardzo fajnie – od spektakularnej wygranej po trzech dogrywkach z PAOK Saloniki (w tej chwili piąte miejsce w Grecji), potem Rosa zwyciężyła jeszcze Muratbey Usak (14. zespół Turcji) oraz wygrała w Varese (15. pozycja we Włoszech). Ale potem wszystko się załamało.

Radomianie nie wytrzymali tempa rozgrywek przede wszystkim ze względu na kontuzje rozgrywających (Daniel Szymkiewicz, teraz świetny na początku sezonu Tyrone Brazelton). Z jednej strony zaliczyli kilka wpadek w PLK, gdzie mają bilans 8-6, a z drugiej – rotacja, która dobrze wygląda w Polsce, na Europę jest za słaba. Amerykanie na Ligę Mistrzów mobilizują się wyjątkowo, Polakom gra się trudniej.

Rosa, która nawet w Polsce nie jest w czołówce pod względem efektywności ataku, w Lidze Mistrzów jest pod tym względem na szarym końcu, na 38. pozycji. A druga najlepsza obrona w PLK, wystarcza na 27. miejsce w pucharze uznawanym za trzeci w Europie.

Dobrze, że mamy przynajmniej dwie ambitne drużyny, które chcą walczyć w Europie i podejmują wyzwanie. Jednak w tym sezonie efekty tej walki są – póki co – mizerne. I jeśli uznamy, że poza Euroligą (16 drużyn) wyżej od polskich zespołów są także wszystkie drużyny biorące udział w Eurocup (20), a także zdecydowana większość z Ligi Mistrzów, to znaczy, że nasze eksportowe, najlepsze ekipy zajmują miejsca najwyżej w szóstej dziesiątce kontynentu.

Smutna prawda.

Łukasz Cegliński

NBA, PLK – znasz się na koszu, wygrywaj w zakładach! >>