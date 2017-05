Czarodziej czekał na play-off – wreszcie widać NBA!

Awans do półfinału to największy sukces w historii toruńskiej koszykówki. A Kyle Weaver to jeden z najlepszych graczy, jakich mieliśmy okazję podziwiać na polskich parkietach.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Kyle Weaver zadziwiał nas przez cały sezon – inteligencją, płynnością, sprytem, efektownymi podaniami i punktami zdobywanymi z łatwością. Czegoś jednak w jego grze brakowało, jakiegoś stempla – totalnej zaciekłości, rzucenia 30 punktów w meczu, wielkiego zwycięstwa.

– Zgadzam się, że moja gra może wyglądać na taką „A, ok, niezły jest” – przyznawał Amerykanin w lutym, gdy udzielił PolskiKosz.pl długiego, wciągającego wywiadu.

– Jeśli spytasz mnie, jakie mecze wolę, to oczywiście te, w których wygrywamy. A do tego potrzebujemy całej drużyny, a nie indywidualnych występów – dodawał. – Czyli co, popisów Kyle’a Weavera nie będzie? – dopytywaliśmy.

– Tego nie powiedziałem… Myślę, że taki mecz, po którym będzie można powiedzieć „Wow!” nadejdzie sam, w naturalny sposób.

No to jest, wow! Cała ćwierćfinałowa seria z Rosą była w wykonaniu Amerykanina znakomita.

Mecz nr 1: 26 punktów, 8/15 z gry, 9 zbiórek i 4 przechwyty.

Mecz nr 2: 17 punktów, 7/9 z gry, 5 zbiórek i 4 asysty.

Mecz nr 3: 23 punkty, 9/11 z gry, 4 zbiórki, 3 asysty.

I ten zwycięski rzut na 16 sekund przed końcem. Rzut, który dał wygraną 90:89 w meczu nr 3, który dał Polskiemu Cukrowi awans do półfinału.

To największy sukces w historii toruńskiej koszykówki. A Weaver to jeden z najlepszych graczy, jakich ostatnio podziwialiśmy na parkietach PLK. Taki Qyntel Woods 2.0, koszykarz, który potrafi zdominować grę od niechcenia.

W półfinale, w strefie medalowej, Polski Cukier zagra z Anwilem Włocławek lub Czarnymi Słupsk. A Kyle Weaver będzie w nim jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym graczem. Dlatego póki on gra i się tak znacząco uśmiecha – bójcie się Torunia.

ŁC

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>