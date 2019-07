Czarodziej Milos Teodosić wybrał słynny Virtus Bolonia

Virtus Bolonia, który w poprzednim sezonie triumfował w koszykarskiej Lidze Mistrzów, a w nadchodzącym stanie do rywalizacji w EuroCup odpala wielką bombę transferową – Milos Teodosić będzie nowym rozgrywającym włoskiego klubu!

Przygoda z NBA Milosa Teodosicia (32 lata, 196 cm) nie przebiegła tak, jakby sobie to wyobrażał. W ciągu dwóch sezonów w barwach Los Angeles Clippers rozegrał zaledwie 60 spotkań i więcej czasu spędził pauzując z powodu kontuzji niż na parkiecie. W sezonie 2018/19, w 15 meczach na parkiecie przebywał średnio 10 minut i zdobywał 3,2 punktu oraz rozdawał 2,1 asysty.

Serbski rozgrywający wraca więc do Europy, jednak nie do Euroligi skąd wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych. Jak podaje serwis Eurohoops.net, po wielu sezonach w Olympiacosie Pireus i CSKA Moskwa, tym razem Teodosić aż 3 kolejne lata spędzi we Włoszech, grając dla legendarnego i odradzającego się Virtusu Bolonia.

Włosi w minionych rozgrywkach triumfowali w koszykarskiej lidze mistrzów, a teraz spróbują swoich sił na zapleczu Euroligi, czyli w EuroCup. Virtus losowany był z ostatniego koszyka i wylądował w grupie A. Niewykluczone, że po takich wzmocnieniach, Włosi będą chcieli szybko wrócić do Euroligi.

Być może niebagatelne znaczenie przy podpisaniu tej umowy miała postać trenera zespołu z Bolonii, którym jest Aleksandar Djordević, również od wielu lat szkoleniowiec reprezentacji Serbii, który bardzo dobrze zna się z Teodosiciem.

Warto także wspomnieć, że Milos zastąpi na rozegraniu innego wybitnego gracza, który był jednym z z głównych bohaterów sukcesu w Lidze Mistrzów, czyli Mario Chalmersa.

RW