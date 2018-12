Czarodziej z Torunia – Lowery efektywnie i efektownie

Amerykanin jest jednocześnie najlepszym strzelcem i najlepszym podającym swojej drużyny. W czwartek poprowadził Polski Cukier Toruń do zwycięstwa 93:89 nad Stelmetem Enea BC Zielona Góra, notując 17 punktów i 10 asyst.

Rob Lowery (30 lat, 191 cm) przyjechał do Polski po sezonie w drugiej lidze tureckiej, gdzie był wyróżniającą się postacią. Przed tym rokiem miał już także okazję grać dla uznanych klubów w Europie – m.in ALBA Berlin, Astana czy VEF Ryga. CV Amerykanina zwiastowało, że w Toruniu będzie gwiazdą i już po 9 meczach sezonu PLK możemy śmiało stwierdzić, że oczekiwania, stawiane przed nim przed sezonem, spełnia.

Czwartkowy mecz (relacja TUTAJ >>) był potwierdzeniem klasy Lowery’ego. Rozgrywający Twardych Pierników punktował, kiedy drużyna tego potrzebowała – w sumie zdobył 17 punktów. Umiejętnie kierował grą i jej tempem – rozdał 10 asyst.

Amerykanina na parkiecie jest wszędzie pełno. Włącza się w walkę o zbiórki, jest aktywny w obronie, często polując na przechwyty i udzielając pomocy swoim kolegom. Gra Lowery’ego jest bardzo przyjemna dla oka. Oprócz wysokiej efektywności, możemy także liczyć na efektowne zagrania i podania. Rob niejednokrotnie pokazał już, że potrafi wkręcić obrońcę w parkiet, a doskonałe widzenie parkietu pozwala mu na widowiskowe asysty.

Chęć gry „pod publikę” niesie za sobą ryzyko strat – w sezonie średnio 2,78, wczoraj 6. Jednak patrząc już ogólnie na cały zespół, Dejan Mihevc nie ma się o co martwić. Jego drużyna jest na 5. miejscu w klasyfikacji najrzadziej tracących piłkę.

W sezonie statystyki Lowery’ego są przynajmniej bardzo dobre. 13,3 punktu (w tym 45% za 3), 7,6 asysty i 4,2 zbiórki na mecz to linijka, której nie powstydziłby się żaden rozgrywający z czołówki PLK. Amerykanin jest także zdecydowanym liderem swojej drużyny w klasyfikacji +/-, Twarde Pierniki z nim na parkiecie co mecz są lepsze o 10,9 punktu od rywali.

Jamaican Rob, bo taką ksywkę ma długowłosy Amerykanin, szybko pozwolił zapomnieć kibicom w Toruniu o Glennie Coseyu, zeszłorocznym liderze Polskiego Cukru. Poprzednik Lowery’ego był lepszym strzelcem, średnio 16,7 punktu, ale grał mniej z zespołem, niecałe 5 asyst w każdym spotkaniu. Na tym porównanie tych dwóch graczy można zakończyć, są to zawodnicy zupełnie innego typu. Ciężko nie odnieść wrażenia, że gdyby Lowery zdecydował się na bardziej indywidualną grę, to z dużym zapasem pobiłby strzeleckie statystyki swojego poprzednika.

Torunianie na ten moment mają bilans 7-2 i są jedną z czterech drużyny, które mają dwie porażki na swoim koncie. Kolejne spotkanie rozegrają przeciwko GTK Gliwice. Skrócona z powodu kontuzji rotacja Twardych Pierników jest pewną przeszkodą, ale ilość talentu, jaką ma do dyspozycji trener Mihevc, nadal stawia jego zespół w większości pojedynków w roli zdecydowanych faworytów.

Grzegorz Szybieniecki, https://twitter.com/gszyb

