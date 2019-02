Czas na usprawnienia – Polpharma musi czymś zaskoczyć

Artur Gronek zaszokował ligę na początku sezonu nowym stylem gry, ale ostatnio zespół ze Starogardu Gdańskiego ma już coraz większe problemy z wygrywaniem. Poprawić trzeba przede wszystkim obronę.

Artur Gronek miał 22 dni od ostatniego wygranego spotkania z GTK Gliwice do niedzielnego meczu w Koszalinie, żeby wymyślić coś ekstra i znów nas zadziwić. Polpharma zaskoczyła wszystkich na początku sezonu, gdy seryjnie wygrywała mecze. Młody trener, dzięki swojej filozofii, wycisnął 110 proc. możliwości z grupy ludzi, którą posiada. Jednak na koniec sezonu może okazać się, że to będzie za mało, aby awansować do playoff.

W ostatnich 9 ligowych meczach Polpharma wygrała zaledwie trzy tracąc przy tym masę punktów. W pierwszych 10 meczach (7 zwycięstw) Polpharma traciła 109.6 punktów na 100 posiadań, a w ostatnich 9 (3 zwycięstwa) pozwalała rywalom na aż 114.1 punktów na 100 posiadań.

W całym sezonie Polpharma ma jedną z 5 najgorszych defensyw w lidze. Kluczem do sukcesu i utrzymania 6-7 miejsca w PLK, powinna być zatem poprawa obrony. To, w jakim miejscu Polpharma będzie po 32 meczach sezonu regularnego może zależeć szczególnie od tego, jak w defensywie poradzi sobie jej mało fizyczny obwód. Rzecz, na którą warto zwrócić uwagę już w najbliższy mecz (z AZS Koszalin) to obrona rzutów z dystansu, do tej pory 16 w lidze (38.4 proc.).

W Starogardzie dodatkowe nadzieje wiążą z coraz bliższym powrotem Thomasa Davisa. Amerykanin kończy rehabilitację po kontuzji i ma wzmocnić Polpharmę już w marcu, najprawdopodobniej na mecz ze Stalą (16.03).

Polpharma jest na 7. miejscu w tabeli, dającym awans do PO. Jednak jeśli „Kociewskie Diabły” chcą utrzymać tę bardzo dobrą pozycję, potrzebne będą jakieś nowe pomysły Artura Gronka.

Jacek Mazurek

