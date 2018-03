Czas na Warriors – Kevin Durant wraca do gry

Mistrzowie NBA grali ostatnio w takim osłabieniu, że 6 porażek w ostatnich 10 meczach nie zdziwiło nikogo. Czas jednak wracać do gry o wszystko – w najbliższym meczu z Milwaukee Bucks zagra już Kevin Durant.

Steve Kerr mówił po wtorkowej porażce z Indianą (Warriors zdobyli 82 punkty…), że Kevin Durant był już w sumie gotowy do powrotu, ale klub profilaktyczni chciał jeszcze poczekać. Najlepszy strzelec Golden State wrócił do gry zatem najprawdopodobniej w czwartej, na spotkanie z Bucks. Nie grał przez 6 meczów z powodu problemu z żebrami.

Coraz bliżej powrotu jest również Draymond Green, ale z powrotu grypy w najbliższym spotkaniu z pewnością jeszcze nie zagra. Rehabilitację po kontuzji kciuka przechodzi nadal Klay Thompson, według najnowszych doniesień, jego przerwa potrwa jeszcze około tygodnia.

Najtrudniejsza sprawa jest oczywiście ze Stephenem Currym, który naderwał więzadło piszczelowe boczne (MCL) i nie zagra przez 6-8 tygodni. On sam wprawdzie twierdzi, że może być gotowy na playoff, ale Steve Kerr i tutaj studzi nastroje, zapowiadając, że były MVP ligi w pierwszej rundzie PO z pewnością nie zagra.

Warriors po ostatnich porażkach mają bilans 54-20 i już na pewno zajmą drugie miejsce na Zachodzie. Przed sezonem byli murowanym kandydatem do obrony mistrzowskiego tytułu, ale przy ich obecnych problemach ze zdrowiem faworytem bukmacherów stali się Houston Rockets.

