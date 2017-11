Czas na nową Legię – próg we Włocławku wysoki

Trudno żądać od warszawskiego zespołu wygranej z Anwilem, ale lepszej gry powinno się już oczekiwać. Był czas, żeby wkomponować 2 nowych Amerykanów w zespół i wyeliminować choć część dotychczasowych błędów.

Niedzielne spotkanie we Włocławku (godz. 18.) dla Legii, która ma bilans 0-6 i jest ostatnia w tabeli będzie najtrudniejszym od powrotu do PLK. Rozpędzony zespół Igora Milicicia na własnym parkiecie wysoko ogrywa kolejnych rywali i nawet bez Kamila Łączyńskiego pozostanie murowanym faworytem meczu.

Kibice Legii mają jednak prawo oczekiwać przynajmniej lepszej gry. Nowy środkowy Hunter Mickelson w dwóch ostatnich meczach wykręcił bardzo dobre średnie na poziomie 16 punktów i 12 zbiórek. Nowy rozgrywający Naadir Tharpe w debiucie pokazał kilka ciekawych akcji w ataku, a trener Piotr Bakun po mecz przyznawał, że widzi w nim potencjał. Potwierdził to też klub z Warszawy, uznając, że po przyjściu Tharpe’a można pożegnać się z Isaiahem Wilkersonem, który w PLK nie potrafił zrobić różnicy.

Wartościowe uzupełnienia składu to jedno, one powinny pomóc w rozruszaniu zdecydowanie najsłabszego ataku w lidze – Legia zdobywa tylko 97,0 pkt. na 100 posiadań. Druga sprawa to poważny problem Legii z grą w obronie. To drużyna, która na własnym parkiecie straciła 50 punktów do przerwy w meczu z GTK Gliwice. Tutaj na pewno jest przestrzeń do poprawienia po 6 tygodniach sezonu, niezależnie od zmian kadrowych.

Wszystkich błędów popełnionych przy budowie składu Legii prawdopodobnie nie uda się już zniwelować, ale zaistniały warunki, aby grała stała się w końcu lepsza. O tym, czy postęp nastąpił przekonamy się w niedzielę we Włocławku.

RW