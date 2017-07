Czesi na Polskę bez gwiazd i Davida Jelinka

Tomas Satoransky i Jan Vesely jeszcze odpoczywają, były gwiazdor Anwilu nie przyjął powołania. Ale wśród naszych pierwszych rywali będą znani z PLK Patrik Auda i Adam Pechacek.

Buty Derricka Rose’a – możesz je mieć! >>

Z Czechami spotkamy się w Wałbrzychu dwa razy – w piątek, w meczu otwartym dla publiczności i transmitowanym w telewizji oraz w sobotę, w spotkaniu już zamkniętym.

Wiadomo, że nasi pierwsi rywale podczas przygotowań nie przyjadą do Polski w najsilniejszym składzie – ich największe gwiazdy, czyli Tomasz Satoransky i Jan Vesely odpoczywają po długich sezonach w Washington Wizards oraz Fenerbahce Stambuł. Oni dołączą do kadry w późniejszym okresie, na EuroBaskecie wystąpią.

Nieobecny będzie także David Jelinek, choć z nim sytuacja jest inna – były skrzydłowy Anwilu został powołany przez trenera Ronena Ginzburga, natomiast tego powołania nie przyjął. W składzie go nie ma i nie będzie.

W czeskiej ekipie zobaczymy za to Patrika Audę, byłego gracza Polfarmeksu Kutno i AZS Koszalin, który wraca do PLK do Rosy Radom oraz Adama Pechacka, który także grał w Koszalinie.

Czesi dwa lata temu zajęli na EuroBaskecie swoje najlepsze w historii, siódme miejsce – w 1/8 finału rozbili 80:59 Chorwację, a po porażkach z Serbią (w ćwierćfinale) i z Włochami, podnieśli się pokonując Łotwę 97:70. Dzięki temu wywalczyli prawo gry w kwalifikacjach do igrzysk.

Do Rio de Janeiro nie pojechali, na turnieju w Belgradzie pokonali tylko Japonię, a przegrali z Łotwą i Serbią.

Skład Czechów na mecze w Wałbrzychu:

Rozgrywający: Jakub Sirina (BK Opava), Tomas Vyoral (Armex Decin),

Obwodowi: Jiri Welsch (Nymburk), Lukas Palyza (Armex Decin), Tomas Kyzlink (JL Bourg Basket), Michal Mares (USK Praga), Vojtech Hruban (Nymburk), Jaromir Bohacik (USK Praha)

Podkoszowi: Patrik Auda (Manresa), Martin Peterka (Nymburk), Martin Kriż (Nymburk), Kamil Svrdlik (Pardubice), Adam Pechacek (Obradoiro).

ŁC

Buty Derricka Rose’a – możesz je mieć! >>