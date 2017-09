Czeski rewanż Turowa – jest komu trafiać

Wygrana z wicemistrzem Czech 85:66 poprawiła nastroje w Zgorzelcu po porażce w pierwszym meczu tych drużyn. W niedzielę oficjalna prezentacja drużyny.

PLK, NBA – obstawiaj i wygrywaj kasę! >>

– Podopieczni trenera Mathiasa Fischera popisali się istną strzelecką kanonadą w czwartej kwarcie. Z dystansu trafiali Francis Han, Jakub Koelner, Jacek Jarecki i dwukrotnie Bartosz Bochno. Gdy dwa celne rzuty wolne dołożył Stefan Balmazović, PGE Turów osiągnął 20-punktowe prowadzenie (79:59) – czytamy w klubowej relacji z rewanżu z BK Decin.

W pierwszym meczu Turów przegrał w Zgorzelcu 89:93, widać zatem, że zdecydowanie lepiej wypadł w obronie. Trenera Mathiasa Fishera ucieszyć mogła też zbilansowana forma w ataku. Aż pięciu graczy PGE Turowa zakończyło ten mecz z dwucyfrowym dorobkiem punktowym. Najlepszym z nich był Myles Mack, autor 15 punktów i 3 asyst. Solidne zawody rozegrał także m.in. Karolis Petrukonis, który oprócz 12 punktów, zapisał na swoim koncie także 7 zbiórek.

Formą w dotychczasowych sparingach Turowa bardzo pozytywnie zaskakiwał Francis Han – tym razem rzucił 12 pkt., a w jednym z poprzednich sparingów miał ich nawet 27. Z drużyną zgrywa się od kilku dni nowy środkowy Bradley Waldow, po sylwetce i ruchach którego widać jednak, że mógłby zyskać odbywając dodatkowe konsultacje dietetyczne.

Rewanżujemy się drużynie BK ARMEX Děčín z nawiązką❗️Pokonujemy wicemistrzów Czech 🇨🇿 85:66‼️🔥👊🏻#plkpl

Punkty: https://t.co/oRsg9eJHMT pic.twitter.com/cRJ9qkSrd7 — PGE Turów Zgorzelec (@kksturow) September 20, 2017

We wcześniejszych sparingach Turów wygrał m.in. z beniaminkiem Bundesligi Mitteldeutscher BC i przegrał z drugoligowym Niners Chemnitz. W niedzielę będzie miał szansę sprawdzić formę na tle polskiego rywala – sparing z GTK Gliwice będzie „meczem otwarcia sezonu” i okazją do prezentacji drużyny przez zgorzelecką publicznością. Pierwszy mecz sezonu PLK Turów zagra w niedzielę, 1 października, ze Startem w Lublinie.

BK Armex Decin – PGE Turów Zgorzelec 66:85 (22:17, 11:21, 17:18, 16:29)

PGE Turów: Myles Mack 15, Francis Han 12, Karolis Petrukonis 12, Jacek Jarecki 11, Stefan Balmazović 11, Jakub Koelner 6, Bartosz Bochno 6, Kacper Borowski 4, Cameron Ayers 4, Bradley Waldow 4, Jakub Patoka 0.

UNIBET TV – oglądaj mecze NBA za damo >>