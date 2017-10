D.J. Shelton – serce Garnetta w Dąbrowie

Cztery szkoły średnie, dwa uniwersytety, pięć klubów w trzy lata w Europie. A teraz dwa double-double na otwarcie sezonu w Zagłębiu. – Uczę się skupienia na grze –mówi Amerykanin.

20 punktów, 13 zbiórek, 3 asysty, 2 przechwyty i 2 bloki z Polskim Cukrem, 24 punkty i 10 zbiórek z Kingiem. W sumie 15 na 24 z gry i 9 na 13 z wolnych.

Podkoszowy potwór z Dąbrowy Górniczej? – Spokojnie, nie róbmy z niego gwiazdy. Na razie graliśmy z Toruniem bez Cheikha Mbodja, mieliśmy dwa mecze u siebie. Poczekajmy na wyjazd do Sopotu, na spotkanie ze Stelmetem. One powiedzą nam więcej o Sheltonie, o naszym zespole – mówi Marcin Cieńciała, dyrektor MKS, który ma bilans 2-0.

Na razie 26-letni Shelton jednak imponuje. Pokazuje dużą siłę i skuteczność pod koszem, ciąg do obręczy oraz siłę i dynamikę na dobrym poziomie. Przy wzroście 208 cm jest dużo mocniejszym podkoszowym niż Jeremiah Wilson, który grał w Dąbrowie rok temu.

Shelton jest w Europie czwarty rok – pomijając kluby, w których spędził tylko kilka spotkań, jego statystyki rosły: to było 14,6 punktu oraz 5,4 zbiórki w belgijskim Willebroek, 15,8 oraz 10,5 w Akhisar Belediyespor, w drugiej lidze tureckiej, a ostatnio 19,0 oraz 10,4 zbiórki w Rilskim z Bułgarii.









W PLK średnie double-double też jest możliwe, ale można też zadać pytanie, czy D.J. rozegra pełny sezon w zespole z Zagłębia. Dotychczas nie był gościem, który przywiązuje się do miejsc – chodził do czterech szkół średnich, był na dwóch uczelniach, a w Europie, dodając krótkie pobyty we Włoszech i w Grecji, zaliczył pięć różnych klubów i krajów w trzy lata.

Skąd te zmiany? – Kiedyś nie koncentrowałem się na koszykówce tak, jak powinienem. Nie miałem odpowiedniego podejścia mentalnego. Cały czas coś mi nie pasowało, chciałem coś zmienić, szukać lepszego miejsca – mówi nam D.J. Shelton.

– Ale pod względem mentalnym dojrzałem, już wiem, jak skupiać się tylko na koszykówce, jak koncentrować się tylko na grze. Pod tym względem bardzo podoba mi się Dąbrowa – niewielkie miasto, w którym nic mnie nie rozprasza, gdzie mogę po prostu przyjechać na halę i trenować, grać – dodaje Amerykanin.

Shelton kończył uczelnię Washington State – znaną nam choćby poprzez gwiazdy PLK: Thomasa Kelatiego czy Kyle’a Weavera. On w swoim ostatnim sezonie 2013/14 miał tam średnio 13,1 punktu oraz 12,4 zbiórki.

– Jeśli chodzi o boisko, to staram się grać z podobnym nastawieniem – wnosić wiele energii, pasji do gry, zaznaczać swoją obecność pod oboma koszami, walczyć o zbiórki i punkty, dawać przykład kolegom. Tak, jak mój idol Kevin Garnett – on to wszystko robił i bardzo mi się to podobało. Też chcę grać z takim sercem – mówi Shelton.

Amerykanin pochodzi z bardzo sportowej rodziny, jego wujek Lonnie Shelton, na przełomie lat 70. i 80. przez 10 sezonów był bardzo solidnym graczem NBA. W mistrzowskich Seattle Supersonics z 1979 roku miał średnio 13,5 punktu oraz 6,2 zbiórki, trzy lata później wystąpił w Meczu Gwiazd i został wybrany do drugiej piątki najlepszych obrońców.

D.J. Shelton takiej kariery już nie powtórzy, ale pod koszami PLK może nieźle namieszać.

