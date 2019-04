Dąbrowa blisko playoff – Start liczy na cud

Czterech chętnych na awans do playoff, a tylko 3 miejsca. Najmniejsze szansę na awans do ósemki ma Start Lublin, który nie tylko musi wygrywać mecze, ale też musi liczyć na porażki konkurencji. Prawie pewny miejsca jest za to MKS Dąbrowa.

MKS ma aktualnie jedno zwycięstwo więcej niż King i Legia, ale też jeden mecz rozegrany więcej – dąbrowianie mają za sobą już przełożony mecz ostatniej kolejki ze Stelmetem Enea BC Zielona Góra.

Najgorszy bilans z grupy zainteresowanych zespołów ma TBV Start Lublin, a z walki o playoff wypadła już praktycznie Polpharma Starogard Gdański. Do wzięcia są 3 miejsca – od szóstego do ósmego, a chętnych jest czterech.

Bezpośrednie pojedynki:

MKS – Start 1-1 +4

MKS – King 0-2 -21

MKS – Legia 1-1 -4

King – Start 1-1 +6

King – Legia 1-1 +3

Legia – Start 2-0 +19

Terminarz:

MKS: Miasto Szkła (d), AZS (d)

King: AZS (w), Trefl (w), Polski Cukier (w)

Legia: Stelmet (w), GTK (d), Polpharma (w)

Start: Spójnia (d), Anwil (d), HydroTruck (w)









MKS jest w tym momencie w najlepszej sytuacji. Zostały mu tylko dwa mecze do końca sezonu i to dwa z drużynami z dolnej czwórki. MKS dodatkowo ma przewagę w bezpośrednim pojedynku ze Startem, co oznacza, że tylko w przypadku 3 wygranych lublinian i dwóch porażek MKSu, dąbrowianie stracą miejsce w ósemce.

King ma w terminarzu same wyjazdy i nie będą to mecze łatwe. AZS i Trefl grają o życie, a Polski Cukier o jak najlepsze rozstawienie. Jednak szczecinianie do tej pory mają bilans 7-5 na wyjazdach i po zwycięstwie w Gdyni mogą z optymizmem patrzeć na finisz sezonu, szczególnie, że mają przewagę w bezpośredniej rywalizacji ze Startem.

Legia ma obecnie taki sam bilans jak zespół ze Szczecina, wydaje się, że nieco łatwiejsze mecze w ostatnich kolejkach, ale też niekorzystny bilans bezpośrednich pojedynków właśnie z Kingiem. Za nią przemawia rozstrzygnięta na ich korzyść rywalizacja ze Startem, w której dość pewnie 2 razy pokonała lublinian.

Start jeśli chce myśleć o grze w playoff musi wygrać przynajmniej 2, a najlepiej 3 mecze z pozostałych. Sztuka nie będzie łatwa, bo do Lublina przyjedzie m.in. Anwil, który ostatnio rozgromił GTK Gliwice. Zespół Davida Dedka musi mieć o zwycięstwo więcej niż każdy z bezpośrednich rywali, ponieważ ma niekorzystny bilans z każdym z nich. To powoduje, że szanse na awans do playoff są naprawdę małe.

GS

