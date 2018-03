Dąbrowa gromi – Turów mizerny na wyjazdach

Aż 107:85 wygrał MKS Dąbrowa z PGE Turowem Zgorzelec i wciąż liczy się w walce o 4. miejsce przed playoff. Bartłomiej Wołoszyn i Aaron Broussard rzucili po 20 punktów dla gospodarzy.

Turów jest jedną ze słabszych drużyn w lidze, jeśli chodzi o grę na wyjazdach, ale nikt nie spodziewał się, że w Dąbrowie zupełnie nie nawiąże walki. Oczywiście, to zasługa koncentracji i dobrej gry od początku MKS – gospodarze zaczęli od 12:0, po pierwszej kwarcie było 27:11 i ani na chwilę w meczu nie pozwolili zgorzelczanom uwierzyć, że mają szanse.

W trzeciej kwarcie było już nawet 77:44, wynik wręcz kuriozalny.

Bartłomiej Wołoszyn i Aaron Broussard rzucili po 20 punktów, świetny mecz zagrał też Jovan Novak, któremu tylko 3 zbiórek zabrakło do triple double. Zanotował 17 punktów, 7 zbiórek i 11 asyst.

Turów po 3 porażkach z rzędu ma bilans 13-13 i zajmuje dopiero 12. pozycję, z bardzo małymi szansami na awans do playoff. MKS (16-9) odzyskał formę po zadyszce ze stycznia i lutego, wciąż ma szansę na zajęcie czwartego miejsca.

