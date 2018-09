Dąbrowa lepsza od Stali – obiecujący Jakub Kobel

Podczas pierwszego dnia turnieju towarzyskiego w Gliwicach MKS Dąbrowa Górnicza pokonał BM Slam Stal Ostrów Wlkp. 79:69, a Miasto Szkła Krosno wygrało z GTK 84:82.

MKS, m.in. dzięki dobrej obronie w kluczowych minutach, pokonał Stal, choć grał bez swojego potencjalnego lidera Treya Davisa (prewencyjny odpoczynek) i Sama Dowera, który jest kontuzjowany. Błysnął za to nowy skrzydłowy Cleveland Melvin, który zdobył aż 28 punktów. Mogło jednak też zwrócić uwagę, że aż 16 punktów zanotował na swoim koncie, debiutujący w ekstraklasie, Jakub Kobel. Niespełna 20-letni rozgrywający trafił m.in. rzut z połowy boiska na koniec I części.

W drużynie z Ostrowa po raz pierwszy pokazał się Blake Hamilton (11 pkt.), ale tym razem wszystkim podopiecznym Wojciecha Kamińskiego brakowało skuteczności.

MKS Dąbrowa Górnicza – BM Slam Stal Ostrów Wlkp. 79:69 (14:19, 22:14, 24:23, 19:13)

MKS: Melvin 28, Kobel 16, Richardson 13, Zębski 10, Wołoszyn 5, Wojciechowski 5, Gabiński 2, Łukasiak 0, Chorab 0.

BM Slam Stal: Nowakowski 11, Hamilton 11, Tasić 10, Scott 8, King 8, Majewski 7, Chyliński 5, Kowalenko 5, Szymkiewicz 4

W drugim z piątkowych spotkań, totalnie zdominowane przez Amerykanów, Miasto Szkła Krosno minimalnie pokonało gospodarzy z Gliwic. Polacy Miasta Szkła zdobyli tylko 18 z 84 punktów drużyny. Pościg GTK w ostatnich minutach okazał się spóźniony.

GTK Gliwice – Miasto Szkła Krosno 82:84 (25:23, 19:22, 14:23, 24:16)

GTK: Mack 18, Radwański 17, Dodd 17, Kiwilsza 8, Dawkins 7, Piechowicz 6, LaChance 6, Robak 2, Słupiński 1, Szlachetka 0

Miasto Szkła: Jordan 22, Loveridge 15, Williams 13, Westbrook 12, Put 9, Grochowski 5, Bogdanović 4, Oczkowicz 2, Bogucki 2, Bojanowski 0, Krefft 0

W sobotę w finale o godzinie 16 MKS zagra z Miastem Szkła, a o 19 w meczu o 3. miejsce GTK podejmie BM Slam Stal.

