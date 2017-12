Dąbrowa ogrywa Asseco – DJ Shelton w roli gwiazdora

Olbrzymia przewaga pod koszem i poukładana zespołowa gra w ataku dały MKS Dąbrowa pewną wygraną 101:74 z Asseco Gdynia. Udany debiut zaliczył Aleksandar Mladenović.

Wyrównany mecz trwał tylko przez pierwszą kwartę. Zmobilizowani goście trafili trzy razy z dystansu (8 szybkich punktów Jakuba Garbacza), wykorzystali pod koszem siłę Filipa Puta i wyrwali kilka piłek, z czego były łatwe punkty z kontry. Po 10 minutach było dość zaskakujące 25:20 dla Asseco.

MKD odzyskał prowadzenie i kontrolę nad meczem, gdy Jacek Winnicki po raz pierwszy zdecydował się wystawić duet podkoszowych – DJ Shelton i Aleksandar Mladenović. Uwolniony z części obowiązków – i uwagi obrony – Shelton (26 punktów, 10 zbiórek, 9-12 z gry) mógł pokazać, na co go stać – zbierał, trafiał z dystansu, popisał jednym z najefektowniejszych wsadów sezonu i zwyczajnie nie miał godnego rywala w zespole gości.

Gospodarze już do przerwy prowadzili 50:40, a w połowie III kwarty zrobiło się nawet 69:50 i było po meczu. Asseco tym trudniej było odrobić straty, że w bezpośrednim pojedynku Aaron Broussard (13 pkt., 6 asyst) okazywał się wyraźnie lepszy od Krzysztofa Szubargi.









Mladenović pokazał się z dobrej strony, niewiele zmieniło się od czasów Śląska. Nie skacze, wolno biega, ale potrafi się idealnie odnaleźć, zdobyć „śmieciowe” punkty i wykorzystać boiskowe doświadczenie. Skończył mecz z 13 punktami w 16 minut i wygląda, że będzie realnym wzmocnieniem w Dąbrowie.

W Asseco nadal w dobrej formie jest Garbacz, nieźle wypadł też Przemysław Żołnierewicz (4-5 z gry). Nie istnieli podkoszowi (łącznie 4 zbiórki Wyki i Witlińskiego), mniej niż zwykle dał Szubarga.

Wśród gospodarzy za wszechstronność i generalnie dobrą grę wypada pochwalić Bartłomieja Wołoszyna, który zanotował 14 punktów, 6 zbiórek i 7 asyst. MKS Dąbrowa zaliczył tylko 3 straty w całym meczu, ma już bilans 11-2 i za chwilę może być liderem.

