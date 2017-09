Dąbrowa vs Cukier – tak zacznie się PLK w Polsacie

W telewizji PLK ruszy w niedzielę 1 października o godz. 12.40. Poza meczami transmitowanymi przez Polsat Sport, do internetowych relacji szykują się Emocje.TV.

Do rozpoczęcia sezonu PLK zostało nieco ponad tydzień – pierwsze mecze odbędą się 30 września. Trzy dni wcześniej, w środę 27 września we Włocławku, rozegrane zostanie spotkanie o Superpuchar: mecz Anwilu ze Stelmetem Zielona Góra – na żywo pokaże je Polsat Sport o 18.

PLK nie podała jeszcze do wiadomości, jak będzie wyglądała inauguracja ligi w Polsacie (ma prawa do końca najbliższego sezonu), ale wiadomo, że w 1. kolejce transmitowane ma być spotkanie MKS Dąbrowa Górnicza – Polski Cukier Toruń. Zaplanowany na 1 października mecz miałby się rozpocząć o godz. 12.40.

To zresztą wybór rozsądny – zespoły z górnej połówki tabeli, z ciekawą historią trenera Jacka Winnickiego, który z Torunia przeniósł się właśnie do Zagłębia. To spotkanie będzie miało więc jakiś dodatkowy smaczek, w 1. kolejce kontrkandydatem mógłby być ewentualnie mecz Trefla ze Stelmetem.

Co dalej, jeśli chodzi o liczbę, (stałe?) pory, dni tygodnia i wybór transmisji – jeszcze nie wiadomo, czekamy na komunikat PLK.

Z naszych informacji wynika, że obowiązują ustalenia z poprzedniego sezonu, jeśli chodzi o Emocje TV – platforma pokaże w sieci te mecze, których nie będzie transmitował Polsat.

