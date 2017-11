Dąbrowa wygrywa w Krośnie – nie pomógł świetny Oczkowicz

MKS wreszcie z wygraną na wyjeździe, po wyrównanym meczu pokonał Miasto Szkła 84:80. W barwach zespołu z Krosna błysnął Dariusz Oczkowicz, autor 20 punktów na 100-procentowej skuteczności.

Wyniki wszystkich kwart były wyrównane, trzecia i czwarta zakończyły się wręcz remisami, ale MKS powinien mecz w Krośnie wygrać spokojniej. Na 2:40 do końca było aż 14 punktów przewagi gości, a skończyło się na lekko nerwowym zwycięstwie 4 oczkami.

Swój udział w pościgu, i generalnie bardzo dobry mecz, miał Dariusz Oczkowicz, który zdobył 20 punktów, trafiając perfekcyjne 8/8 z gry – cztery rzuty za 2 i cztery rzuty za 3 punkty. Skuteczności nie brakowało też Antonowi Gaddeforsowi (17 pkt., 6-8 z gry), ale z resztą zawodników gospodarz było już gorzej. Zawiedli zwłaszcza wysocy – Alexis i Pinkston, którzy razem trafili 4 z 17 prób. Rozgrywający Davis Lejasmeiers nie zdobył ani jednego punktu, grając ponad 31 minut.

Wśród zwycięzców po 17 punktów zdobyli D.J. Shelton i Aaron Broussard, 11 dodał Bartłomiej Wołoszyn, któremu nie zadrżała ręka przy kluczowych rzutach wolnych w ostatniej minucie meczu.

Dzięki wygranej MKS Dąbrowa ma bilans 4-2 i szóste miejsce w tabeli, Miasto Szkła z dorobkiem 2-5 jest obecnie na 14 pozycji.

