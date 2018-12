Dąbrowa zdobyła Stargard – Wojciechowski w świetnej formie

Skuteczni liderzy i dużo szersza ławka. MKS Dąbrowa Górnicza bardzo pewnie pokonał Spójnię w Stargardzie 81:61. Mathieu Wojciechowski miał doble double – 18 punktów i 13 zbiórek.

Spójnia walczyła z zaangażowaniem, ale na równym poziomie z MKS zdołała utrzymać się tylko przez pierwszą kwartę, po której było 18:19. W drugiej goście z Dąbrowy zaczęli już totalnie dominować (wygrali tę część 20:8) i mecz w niedzielnie popołudnie był rozstrzygnięty na długo przed końcem.

Kolejny bardzo dobry występ zaliczył Trey Davis, który zdobył 20 punktów na doskonałej skuteczności 9/13 (69%). Miał też 3 asysty, w tym jedną szczególnej urody – wideo poniżej. Podobnie, jak w ostatnich tygodniach, w świetniej formie jest Mathieu Wojciechowski. Dynamiczny skrzydłowy potrafi korzystać ze swojej fizyczności – do 18 punktów dodał 13 zbiórek.

W Spójni najwięcej punktów zdobywali obwodowi, ale można powiedzieć, że i tak zostali mocno ograniczeni przez obronę MKS-u. Anthony Hickey miał 13 punktów i tylko 1 asystę, przebojowy Marcin Dymała dodał 12 punktów.

Poważnym problemem gospodarzy był brak realnego wsparcia przez większość meczu ze strony rezerwowych. Szału nie robią także, ściągnięci w ostatnich tygodniach, zawodnicy zagraniczni – podkoszowy Norbertas Giga trafił 2/9 z gry, a strzelec Shane Richards miał 0/5 z dystansu i do 7 punktów dodał 4 straty.

Trwa zatem bardzo dobra passa zespołu Jacka Winnickiego, który wygrał 6 z ostatnich 7 meczów.

