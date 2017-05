Damian Jeszke – najbliżej mu do Gdyni

22-letni skrzydłowy na także propozycje z Polpharmy Starogard i AZS Koszalin, ale najbardziej prawdopodobny jest jednak transfer do Asseco.

Ostatnie cztery sezony Damian Jeszke spędził w Rosie Radom, gdzie grał regularnie, choć przeciętnie najwyżej po 15 minut. Najlepsze statystyki miał w sezonie 2014/15, gdy zdobywał średnio 4,9 punktu przy 50 proc. skuteczności z gry, notował po 2,4 zbiórki.

Wszechstronny skrzydłowy, który może grać na trójce, ale sprawdza się także jako czwórka rozciągająca grę, nie wygląda na zawodnika, który będzie gwiazdą lub liderem jakiejkolwiek drużyny na poziomie PLK, ale jest dobrym materiałem na solidnego gracza rotacji.

Jeszke ma dobre warunki fizyczne (200 cm wzrostu), niezłe już doświadczenie i trudny do wyuczenia koszykarski zmysł – choć nie jest specjalnie szybki i skoczny, to dobrze ustawia się pod obręczą, piłka go lubi. Skrzydłowy z Chełmna udowodnił też, że ma silną psychikę i może trafiać ważne rzuty w ostatnich sekundach.

Kilka dni temu Jeszke ogłosił, że po wygaśnięciu umowy z Rosą odchodzi z Radomia. Koszykarz ma propozycje z Asseco, Polpharmy i AZS Koszalin – z naszych informacji wynika, że najbliżej jest mu do Gdyni.

ŁC

