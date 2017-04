Damian Kulig gra o mistrzostwo Ligi Mistrzów

Adam Waczyński wygrał EuroCup, Przemysław Karnowski był bliski mistrzostwa NCAA, teraz swoje, drugie już w tym sezonie trofeum, chce podnieść Damian Kulig. Dzisiaj o 17.50 zaczyna Final Four Ligi Mistrzów meczem z Monaco.

Prowadzony przez Saso Filipovskiego Banvit Bandirma z Polskiem w składzie był objawieniem pierwszej części sezonu w tureckiej Superlidze. Pokonywał mocarzy, w lutym zdobył Puchar Turcji, wciąż zajmuje wysokie, piąte miejsce, wyprzedzając m.in. euro ligowe Galatasaray.

No i dotarł też do Final Four Ligi Mistrzów, który rozpoczyna się w piątek na Wyspach Kanaryjskich. Po drodze do najlepszej czwórki Banvit wygrał 14 z 18 meczów, w tym zwyciężył m.in. w dwumeczu z Monaco, swoim półfinałowym rywalem.

Obie drużyny spotkały się w grupie A – wygrał ją z bilansem 12-2 lider ligi francuskiej, Banvit (11-3) był drugi. Ale w Bandirmie zespół Filipovskiego zwyciężył Monaco 79:65 (9 punktów i 8 zbiórek Damiana Kuliga), a na wyjeździe przegrał minimalnie, 63:65 (11 punktów i 10 zbiórek Polaka).

Liderem Banvitu jest oczywiście Jordan Theodore, który zapewnił drużynie awans do Final Four skuteczną akcją w ostatniej sekundzie meczu w Ludwigsburgu. Ale Kulig spisuje się w tych rozgrywkach bardzo solidnie – w 18 meczach Ligi Mistrzów zdobywał średnio po 10,3 punktu oraz 5,3 zbiórki grając przeciętnie po 22,4 minuty w meczu.

Transmisja meczu Banvit – Monaco w Canal+ Sport 2 od 17.50. Drugi półfinał, w którym zagrają Iberostar Teneryfa z Umana Reyer Wenecja, pokazany zostanie na żywo od 20.50.

ŁC

