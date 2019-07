Damian Kulig jednak wraca do kadry

Trochę trzeba było namawiać, ale najważniejsze, że się udało. Damian Kulig przyjedzie na zgrupowanie przez mistrzostwami świata w Chinach i wzmocni naszą strefę podkoszową.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

W niedawno opublikowanym składzie reprezentacji Polski na zgrupowanie w Wałbrzychu przed mistrzostwami świata znalazł się Damian Kulig, choć w kadrze od wielu miesięcy nie grał, a sam deklarował, że już w reprezentacji się nie pojawił.

Jednak awans na mistrzostwa świata, a także wielka niepewność związana z obecnością Macieja Lampego sprawiły, że związek, jak i trener Taylor ponownie zwrócili się do Kuliga w celu namówienia go na ponowną grę w kadrze.

Jak podał serwis SportoweFakty, Damian Kulig zadeklarował, że stawi się na zgrupowaniu kadry i wzmocni reprezentację przed wyjazdem do Chin. To świetna wiadomość zważywszy na to, że Maciej Lampe prawdopodobnie nie dojdzie do porozumienia ze związkiem i nie wystąpi na mistrzostwach świata.

Polacy przygotowania do mundialu rozpoczną już 29 lipca. Pierwszy turniej rozegrają w Pradze (z Jordanią, Tunezją i Czechami), a w Polsce, w Lublinie, zagramy 21 sierpnia z Holandią. Informacje na temat składu naszej kadry są TUTAJ >>

RW