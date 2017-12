Damian Kulig przejechał się po Stambule – siedem trójek!

Rewelacyjny występ reprezentanta Polski – podkoszowy Banvitu Bandirma miał 7/8 za trzy i zdobył 23 punkty, a jego zespół rozgromił na wyjeździe Anadolu Efes 99:77.

Nie był to jego rekord sezonu (23 punkty zdobył już kilka tygodni temu z Muratbey Usak), nie był to rekord kariery w Turcji (dwa sezony temu rzucił 28 punktów dla Trabzonsporu z Banvitem). Ale na pewno był to jeden z najlepszych meczów Damiana Kuliga w karierze.

W pierwszej połowie Kulig grał tak, że przypominał się eurobasketowy mecz z Grecją – no, może nie sam mecz, co występ Damiana. Wówczas środkowy reprezentacji zdobył aż 26 punktów trafiając właściwie w każdej sytuacji, teraz co chwila dziurawił kosz rywali trójkami.

Wyszedł jak zwykle z ławki, w pierwszej kwarcie trafił raz. Ale w drugiej – aż cztery. Anadolu Efes próbowało odrabiać straty, gospodarze gonili od początku meczu (było już 4:16), ale gdy się zbliżali, gasił ich Kulig. Trójki po pick and rollach, trójki po odrzuceniach na skrzydło… Wpadały niemal wszystkie.

W drugiej połowie Banvit powiększył przewagę dzięki także świetnemu Angelo Caloiaro (22 punkty i 7 zbiórek, 8/9 z gry), ale i Kulig dorzucił kolejne trójki – trafił po jednej w trzeciej i czwartej kwarcie. W sumie miał rewelacyjne 7/8 z dystansu, 8/11 z gry. Do 23 punktów dodał 5 zbiórek, grał przez 24 minuty.

Kulig wystrzelił z dystansu ponad wszelką miarę – dotychczas miał w sezonie ligi tureckiej 10/27 za trzy, a w Lidze Mistrzów 5/21. Ale od kilku tygodni reprezentant Polski trzyma dobrą formę – poniedziałkowy mecz był jego szóstym kolejnym z dwucyfrową zdobyczą, w trzech ostatnich rzucał po 10.

Po świetnym występie z Anadolu Efesem średnia Kuliga z ligowego sezonu wzrosła do 11,7 punktu na mecz.

