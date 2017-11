Damian Kulig przyspiesza – jest forma w Europie

11 ze swoich 17 punktów rzucił w czwartej kwarcie, a jego Banvit pokonał Medi Bayeruth 85:74. Damian Kulig ma dobry początek w Lidze Mistrzów.

W takich butach grają gwiazdy NBA – możesz grać i Ty! >>

Kompletnie przebudowany w lecie Banvit nie zaczął sezonu dobrze – przegrał cztery pierwsze spotkania licząc mecz o Puchar Prezydenta w Turcji, ligę i Ligę Mistrzów. W tej ostatniej zespół z Bandirmy zaczął od szalonego meczu w Wenecji, ale też przegrał, 101:108, po trzech dogrywkach.

Ale w ostatnich tygodniach Banvit gra lepiej, drużynie pomógł transfer Andy’ego Rautinsa, zespół Saso Filipovskiego wygrał pięć meczów z rzędu. W Lidze Mistrzów ma już bilans 3-1, jest na czele grupy C.

Także dlatego, że w dobrej formie w Lidze Mistrzów jest Damian Kulig. 30-letni środkowy w czterech meczach miał średnio 13,8 punktu oraz 6,5 zbiórki, pod oboma względami jest trzecim graczem zespołu.

W środę Kulig zdobywał bardzo ważne punkty w drugiej połowie zaciętego meczu z Medi Bayeruth. Goście prowadzili przez większość meczu, Banvit gonił. Cztery punkty Kuliga w końcówce trzeciej kwarty pozwoliły gospodarzom na krótką serię punktową i minimalne prowadzenie.

W ostatniej kwarcie Kulig zagrał popisowo – najpierw trzymał wynik, a dwie minuty przed końcem dobił rywali trafiając trójkę na 82:72. W sumie zdobył 17 punktów w 22 minuty. Miał 6/9 z gry, 4/4 z wolnych, a także 3 zbiórki.

Następny mecz w Lidze Mistrzów Kulig rozegra w Polsce, w Radomiu – w środę 8 listopada jego Banvit zmierzy się z Rosą.

ŁC

W takich butach grają gwiazdy NBA – możesz grać i Ty! >>