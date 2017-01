Damian Kulig się rozpędza – kolejny dobry mecz w Lidze Mistrzów

13 punktów, 9 zbiórek, 3 przechwyty i 2 bloki – to dorobek polskiego środkowego z wygranego meczu z Heliosem Domżale. Banvit Bandirma zwyciężył 74:56.

To był siódmy kolejny mecz Damiana Kuliga w Lidze Mistrzów z dwucyfrowym dorobkiem punktowym. Średnia Polaka z 13 meczów, to 11,9 punktu – Kulig jest trzecim najlepszym strzelcem drużyny w tych rozgrywkach, trafia 54 proc. rzutów. Natomiast pod względem zbiórek (5,7 w meczu) oraz bloków (1,8) Polak jest w Banvicie najlepszy.

Zespół z Bandirmy na kolejkę przed końcem fazy grupowej ma bilans 10-3 i jest na drugim miejscu w grupie A. Na pewno zagra w dalszej fazie rozgrywek, w 1/8 finału, nie wiadomo tylko czy w jej pierwszej, czy od razu drugiej fazie.

Banvit równie dobrze spisuje się w lidze tureckiej, w której z bilansem 10-4 zajmuje wysokie, czwarte miejsce. Tutaj Kulig jest trochę mniej skuteczny, ale wciąż gra solidnie – w 14 meczach Polak notował średnio po 7,8 punktu oraz 4,8 zbiórki.

