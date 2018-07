Damian Kulig zmienia klub – zagra teraz w Stambule

Po dwóch dobrych sezonach w Banvicie, reprezentant Polski przenosi się do innego klubu w Turcji – Instanbul BSB. Zmiana trochę zaskakująca, nie wygląda na sportowy awans.

Damian Kulig (31 lat, 205 cm) w Turcji występuje już od 2015 roku, zaczynał w Trabzonsporze, potem przeniósł się do Banvitu, gdzie grał u świetnie znanego Saso Filipovskiego. W ubiegłym sezonie zespół doszedł do półfinału ligi tureckiej i ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Filipovski przeniósł się jednak właśnie do AS Monaco, a Kuligowi skończył się kontrakt. Polak zagrał w Turcji kolejny dobry sezon, był podstawowym graczem (22 minuty na mecz) Banvitu, notował średnio 10.5 punktu oraz 5.9 zbiórki na spotkanie, trafiał 51.7% rzutów z gry. Zaliczył też wiele udanych meczów w pucharach (wideo poniżej)

Instanbul BSB w minionych rozgrywkach zajął 11 miejsce po rundzie zasadniczej, w stawce 16 drużyn tureckiej ekstraklasy. W najbliższym sezonie wystąpi w FIBA Europe Cup, czyli najsłabszym z europejskich pucharów. Był w ostatnich latach zespołem znacznie niżej notowanym niż Banvit.

