Damian Lillard i jego cuda – gra na poziomie MVP

37 punktów i 8 celnych trójek dzień po tym, gdy w niemal w pojedynkę ograł Lakers? Lider Blazers gra życiowy sezon, a w ostatnich tygodniach jest jednym z kilku najlepszych graczy w NBA.

Nie minęły 24 godziny od meczu w Los Angeles, w którym Damian Lillard zdobył 19 ze swoich 39 punktów w ostatniej kwarcie, trafiając m.in. 4 trójki z rzędu. Blazers odrobili kilkunastopunktową stratę u wygrali z Lakers na wyjeździe.

Następnego dnia przeciwko Knicks (111:87) znów był niesamowity. Zdobył 37 punktów, trafiając 10/18 z gry, w tym doskonałe 8/11 z dystansu. Wystarczyły mu na to 32 minuty.

Gdyby Blazers byli silniejszą drużyną (i tak są na 3. miejscu Zachodu) grając na takim poziomie, Lillard byłby w poważnej dyskusji o nagrodzie MVP. Ostatnie tygodnie ma wręcz kosmiczne – w ostatnich 10 meczach notuje średnio 35.4 punktu na mecz. Potrafił niedawno rzucić 44 punkty przeciwko obronie Warriors, zaliczył też mecz z 50 punktami przeciwko Knicks.

W całym sezonie Lillard jest szóstym strzelcem NBA, ze średnią 26.8 punktu na mecz, trafia 44.8% rzutów z gry, dodaje 6.4 asysty oraz 4.5 zbiórki. Blazers mają bilans 39-26, wygrali właśnie 8 spotkań z rzędu.

Ostatniej nocy Dame robił takie rzeczy:

