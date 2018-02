Damian Lillard – genialna forma gwiazdy Blazers

Zawsze był wybitnym strzelcem, ale tak dobrze nie grał jeszcze nigdy. Jego 197 punktów w ostatnich 5 meczach to najlepsza seria sezonu w całej NBA oraz najlepszy wynik w historii zespołu z Portland.

Punkty w ostatnich 5 meczach Damiana Lillarda:

40 – z Phoenix

24 – z Utah

44 – z Golden State

39 – z Utah

50 – z Sacramento

Średnia z pięciu występów – 39.4 pkt.! Blazers w tych meczach zanotowali bilans 4-1, wygrywając nawet z Warriors.

Niezawodni statystycy z serwisu Elias Sports przy ESPN natychmiast zauważyli, jak niecodzienne jest to osiągnięcie. Damian Lillard zdobył najwięcej punktów (197) w 5-meczowej serii w tym sezonie NBA. Poprzedni najlepszy wynik należał do Jamesa Hardena, który miał 193 w listopadzie. Bardzo bliski wyśrubowania wyniku dzień po Lillardzie był Anthony Davis, który po meczu z ostatniej nocy miał na koncie 196 punktów z 5 spotkań.

Jest to także rekord w 48-letniej historii Blazers, lepszy od wyniku Brandona Roya z 2008 roku, który zdobył wówczas 182 punkty na przestrzeni 5 meczów.

Lillard w całym bieżącym sezonie zdobywa 26.3 punktu na mecz, jest szóstym strzelcem NBA. Notuje do tego 4.6 zbiórki i 6.5 asysty, trafia 44.7% rzutów z gry. Gra życiową koszykówkę i tylko z jednego wydarzenia mógł w ostatnich dniach niezadowolony. W meczu przeciwko Suns przestrzelił rzut wolny. Skończył serię celnych osobistych na… 54 z rzędu.

