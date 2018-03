Damian Lillard – rzucił 41 i leci na porodówkę

Trwa niesamowity sezon lidera Blazers. Damian Lillard zanotował 41 punktów, 9 zbiórek, 6 asyst i 4 przechwyty przy okazji wygranej 107:103 z Pelicans. Dziś w nocy przciwko Grizzlies jednak nie zagra z wyjątkowego powodu.

To co Damian Lillard zrobił przeciwko Pelicans, było pokazem najwyższej klasy. Przez cały mecz regulował tempo gry, wiedział kiedy może odpocząć, a kiedy wejść na wyższe obroty. Jego licznik zatrzymał się na 41 punktach (18/33 z gry), 9 zbiórkach, 6 asystach, 4 przechwytami. Nie zanotował przy tym ani jednej straty.

Dwudziestosiedmioletni rozgrywający po meczu spakował walizki i wrócił do domu, aby wziąć udział w narodzinach swojego pierwszego dziecka. Z tego powodu Dame nie zagra w środowym meczu przeciwko Memphis Grizzlies.

Po przerwie na All Star Weekend, Blazers są niemal nie do pokonania. Notują bilans 16-2 i zajmują trzecie miejsce na Zachodzie. Duży udział ma w tym Lillard, który w Nowym Orleanie dokonywał wielkich rzeczy.

