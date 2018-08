Po sezonie spędzonym w Meksyku, amerykański środkowy po uczelni Maryland, zagra w Gliwicach. Damonte Dodd ceniony był w NCAA przede wszystkim za grę w obronie.

Występujący ostatnio w meksykańskim Aguilas Doradas de Durango, Damonte Dodd (24 lata), został nowym zawodnikiem GTK. Mierzący 211 cm amerykański środkowy jest absolwentem uczelni Maryland, którą ukończył na 8. pozycji listy wszech czasów pod względem ilości bloków.

W ostatnim roku gry w NCAA średnio notował: 6.2 punktu, 4.4 zbiórki i 2.0 bloku na mecz. Po zakończeniu kariery uczelnianej Dodd próbował swoich sił na bezpośrednim zapleczu ligi NBA, czyli G-League, gdzie zaliczył trzy występy w barwach Northern Arizona Stars i maine Red Claws. Swoją karierę kontynuował w lidze meksykańskiej w Aguilas Durads de Durango. Jego zespół zajął 8. miejsce, a sam środkowy w ciągu 20 występów średnio notował: 9.6 punktu, 7.3 zbiórki i 1.0 bloku na mecz.

Po przygodzie w Ameryce Środkowej „Doddzilla„, bo taki przydomek zyskał mierzący 211 cm zawodnik, postanowił kontynuować karierę w Europie. Rozpocznie ją od gry w GTK Gliwice.

Kilka tygodni temu zawodnik trafił na łamy amerykańskich mediów – 3 lipca został aresztowany na lotnisku w Atlancie po powrocie z Meksyku, w związku z zarzutami o gwałt z 2017 roku. Wypada mieć nadzieję, że temat został już zamknięty i nie przeszkodzi to koszykarzowi w grze w Polsce – Washington Post podaje, że proces będzie kontynuowany w listopadzie, a według innych doniesień musiał oddać paszport i nie może wyjeżdżać poza USA. Klub na Twitterze poinformował jednak, że gracz paszport posiada i normalnie przyjedzie do Gliwic.

GTK ma już zatem 5 cudzoziemców w składzie na najbliższy sezon – oprócz Dodda są to także strzelec Riley LaChance, rozgrywający Myles Mack, skrzydłowy Brian Dawkins i Estończyk Tanel Kurbas. Klub z Gliwic w ostatnich tygodniach informował też o transferach polskich graczy, zatrudniono m.in. Szymona Kiwilszę i Piotra Robaka, w drużynie pozostali Kacper Radwański i Marek Piechowicz.

