D’Angelo Russell w Golden State – Warriors się zmieniają

Golden State szybko uzupełniają miejsce w składzie po Kevinie Durancie. W wymianie typu sign and trade pozyskali D’Angelo Russella, a z klubem żegna się Andre Igoudala. Maksymalny kontrakt podpisał także Klay Thompson.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Odejście Kevina Duranta do Brooklyn Nets to oczywiście ogromne osłabienie Warriors. Jednak management Golden State nie spanikował, wręcz przeciwnie, bardzo szybko uzupełnił skład kolejną gwiazdą – D’Angelo Russellem.

Były już rozgrywający Brooklynu został pozyskany w wymianie typu sign and trade. Warriors musieli zrobić miejsce na jego 4-letni maksymalny kontrakt w wysokości 117 milionów dolarów, więc wymienili do Memphis Andre Igoudalę i jego ostatni rok umowy, warty 17,2 miliona dolarów (Iggy’ego prawdopodobnie czeka buy out i dołączenie do Lakers).

To koniec pewnej ery w klubie z Kalifornii – nie ma Igoudali, nie ma Duranta, a zespół tworzony jest na nowo. Jednak z Currym, Russellem i wracającym w połowie sezonu Klayem Thompsonem, który podpisał maksymalne przedłużenie kontraktu (5 lat, 190 milionów dolarów), nadal Warriors mogą być wśród faworytów Zachodu.

GS

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Golden State and Brooklyn have agreed on a sign-and-trade, sending D’Angelo Russell to the Warriors on a four-year, $117M maximum contract, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2019