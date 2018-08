Daniel Szymkiewicz blisko Stali – znów z Kamykiem?

Były rozgrywający Rosy Radom prowadzi bardzo zaawansowane rozmowy z zespołem z Ostrowa – potwierdza kilka niezależnych źródeł. Daniel Szymkiewicz przez ostatnie 4 lata współpracował już z Wojciechem Kamińskim.

Mamy ostatnie dni sierpnia i Daniel Szymkiewicz (23 lata, 193 cm.) jest w tym momencie być może najlepszym wolnym agentem z polskim paszportem, dostępnym jeszcze na rynku. Relatywnie późna pora okresu transferowego powinna sprzyjać łatwiejszym negocjacjom. Bardzo wiele wskazuje na to, że – doświadczony już ligowiec – najbliższy sezon rozegra w BM Slam Stali, aktualnym wicemistrzu Polski.

Szymkiewicz od kilku sezonów, właśnie przy okazji współpracy z Wojciechem Kamińskim, dostawał wiele szans w Rosie i często występował w ważnej roli, grywając naprawdę dobrze – był istotnym elementem zespołu, który zdobył m.in. srebrny medal w PLK. Jednocześnie sporo meczów opuszczał z powodów zdrowotnych. Zdarzało się też, że dochodziło do pewnych nieporozumień na linii zawodnik – sztab trenerski, a współpracę generalnie można było określić jako momentami dość szorstką.

W minionych sezonach, Szymkiewicz był kilka razy blisko reprezentacji Polski, ale kończyło się na powołaniach na zgrupowanie. W barwach Rosy Radom w poprzednich rozgrywkach spędzał na boisku średnio po ponad 20 minut, notował 6.5 punktu, 3.6 zbiórki oraz 3 asysty na mecz. Trafiał 44% rzutów za 2 oraz 36% rzutów za 3 punkty. Podobne statystyki notował na parkietach Ligi Mistrzów.

Jeśli informacja o angażu Szymkiewicza w Ostrowie się potwierdzi, oznaczać to będzie, że Stal zacznie sezon z 3 cudzoziemcami: Danilo Tasiciem, Shawnem Kingiem i Mike’m Scottem. Jeśli chodzi o polską rotację, kontrakty na sezon 2018/19 mają: Michał Chyliński, Przemysław Żołnierewicz, Witalij Kowalenko, Michał Nowakowski, Dominik Grudziński, Michał Kierlewicz i Łukasz Majewski.

