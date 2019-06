Daniel Szymkiewicz zostaje w Ostrowie – Stal buduje

Trener Jacek Winnicki z pierwszymi decyzjami – Daniel Szymkiewicz, który w poprzednim sezonie był rezerwowym rozgrywającym, przedłużył kontrakt z Arged BMSlam Stalą o kolejny rok.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Daniel Szymkiewicz (24 lata, 193 cm) przed poprzednim sezonem, wraz z trenerem Wojciechem Kamińskim, do ostrowa przeniósł się z Radomia, w którym spędził 5 lat.

O progres jednak było ciężko. Minut było mniej niż w Rosie, co przełożyło się na pozostałe statystyki. Szymkiewicz był zmiennikiem na pozycji numer 1, a w końcówce sezonu, po przyjściu Caspera Ware’a praktycznie w ogóle nie grał. Rozgrywki 2018/19 zakończył z linijką 5,8 punktu, 2,8 zbiórki i 2,2 asysty. Trafiał także 34,5% rzutów za 3 punkty.

W Ostrowie nie ma już trenera Kamińskiego, za to jest Jacek Winnicki, który także widzi Daniela w swojej wizji zespołu. Arged BMSlam Stal właśnie ogłosiła przedłużenie kontraktu z „Szymkiem”.

Szymkiewicz przede wszystkim kojarzony jest z agresywną obroną (przez długi czas był w czołówce defensywnego rankingu w poprzednim sezonie) i szybką grą w ataku. To cechy, które idealnie pasują do stylu gry, jaki chce wprowadzić w Ostrowie trener Winnicki.

W nadchodzących rozgrywkach pewnie znów na Daniela będzie czekać rola rezerwowego rozgrywającego, którego zadaniem będzie dodanie zespołowi energii z ławki, przede wszystkim w obronie. Żeby myśleć o większej roli i kroku w przód, potrzebna jest z pewnością lepsza gra w ataku i pewniejszy, bardziej regularny rzut z dystansu.

W składzie Stali w tym momencie jest dwóch zawodników z kontraktami – Szymon Łukasiak i Daniel Szymkiewicz.

GS

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>