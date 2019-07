Daniel Wall w Radomiu – weteran i kapitan

HydroTruck stawia na stabilizację i przedłuża kontrakt z kolejnym zawodnikiem. Jeden z najbardziej charakternych zawodników i kapitan zespołu, Daniel Wall, spędzi w Radomiu następny sezon.

Daniel Wall (37 lat, 196 cm) to już weteran polskich parkietów. Miniony sezon był dla niego dziewiątym w PLK, a przecież ma za sobą także bogatą karierę (która rozpoczęła się w Radomiu) w pierwszej i drugiej lidze.

W rozgrywkach 2018/19 rozegrał 28 spotkań, w których średnio zdobywał 3,1 punktu i zbierał 2,1 piłki w ponad 10 minut gry. Trafiał za 2 ze skutecznością 43,5%, a za 3 27,8%.

Wall od zawsze kojarzony był z boiskowym walczakiem. Mówiąc po piłkarsku, był graczem, który trochę grę zawsze „podostrzył”, wnosił dodatkową energię na parkiet i takie też będzie jego zadanie w kolejnym sezonie. Także bardzo ważną rolę Daniel odgrywa w szatni, w końcu jest kapitanem zespołu.

Daniel jest szóstym zawodnikiem, który zostaje w Radomiu z poprzednieg

sezonu. Trener Robert Witka ma obecnie do dyspozycji siedmiu graczy, a jedynym nowym jest Rod Camphor.

GS