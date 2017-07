Danilo Gallinari i szczyt głupoty – bije, łamie, opuści EuroBasket

Włoski gwiazdor uderzył rywala w sparingu z Holandią i złamał kość prawej dłoni. Sekundy zaćmienia będą kosztowały go mistrzostwa Europy, 29-letni gracz nie zdąży wyzdrowieć.

Koszykarskie Włochy musiałby poczuć się tak, jakby to one dostały od swojej gwiazdy w twarz – jak można być tak nieodpowiedzialnym?! To był sparing, niewiele znaczący mecz w trakcie przygotowań do ważnej imprezy, pojedyncza przegrana akcja pod koszem.

A nawet nie przegrana, piłka po rzucie kolegi wpadła do kosza. Danilo Gallinari nie mógł jednak znieść faktu, że Jito Kok odepchnął go w walce o pozycję. Normalna podkoszowa sytuacja, nienormalna reakcja Włocha:

No i pozamiatane. Gallinari został wyrzucony z boiska, ale ważniejsze jest, że straci EuroBasket. Włoch złamał kość kciuka, leczenie złamania i rehabilitacja potrwają ok. 40 dni. A że mistrzostwa zaczynają się dokładnie za miesiąc, to Włoch je opuści.

Jest to potężne osłabienie reprezentacji, Gallinari to wiodący gracz zespołu, która w Tel Awiwie będzie rywalizować Ukrainą, Izraelem, Litwą, Gruzją i Niemcami. Na poprzednim EuroBaskecie w 2015 roku Gallinari zdobywał średnio 17,9 punktu oraz 6,9 zbiórki – rzucił 33 punkty Turcji, miał 29, 8 zbiórek i 6 asyst z Hiszpanią.

