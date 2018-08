Danilo Tasić w Ostrowie – lepsza wersja Igora Zajcewa?

Serbski podkoszowy, grający ostatnio na Cyprze, jest pierwszym cudzoziemcem w BM Slam Stali. Danilo Tasić może grać na pozycjach silnego skrzydłowego i środkowego.

Danilo Tasić (25 lat, 208 cm) nie grał dotąd w wielkich klubach, ale to solidnie wyszkolony reprezentant szkoły bałkańskiej. Nie kończy może akcji efektownymi wsadami i nie jest mistrzem koordynacji, ale potrafi być skuteczny, ma opanowane sporo manewrów podkoszowych, może grozić rzutem z dystansu i nieźle biega. Jest bardziej atletyczny od wspomnianego w tytule Igora Zajcewa, lepiej zbiera.

Po sezonach w lidze serbskiej, Tasić występował w rumuńskim Dinamie Bukareszt. Ostatni rok spędził zaś na Cyprze. Reprezentował barwy AEK Larnaca. Z tym zespołem wywalczył mistrzostwo ligi. Spędzając na parkiecie na poziomie 27 minut. Zdobywał 13.2 punktu na mecz, notując przy tym 6.7 zbiórki i 2.3 asysty. W lidze trafiał 52.5 % rzutów z gry, w tym 36% z dystansu.

Serb jest pierwszym cudzoziemcem zatrudnionym przez Stal przed nowym sezonem. Wcześniej klub informował o kontraktach polskich graczy – w Ostrowie zagrają Michał Chyliński, Przemysław Żołnierewicz, Witalij Kowalenko, Dominik Grudziński i Michał Kierlewicz.

