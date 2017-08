Dardan Berisha bohaterem – Kosowo gra dalej!

28 punktów, 4 zbiórki, 6 asyst i 3 przechwyty Dardana dały jego drużynie wygraną 75:69 z Estonią i pozwoliły zepchnąć na ostatnie miejsce w grupie Macedonię. Kosowo zagra w eliminacjach mistrzostw świata.

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>

Niezła historia, zresztą wielowątkowa – pamiętacie Macedonię, sensacyjnego półfinalistę EuroBasketu 2011? Potem było już tylko gorzej, na zbliżających się ME ten zespół w ogóle nie zagra. A brak awansu do eliminacji MŚ to już dno dna.

Ale to nie nasz problem, my oczywiście kibicowaliśmy Kosowu ze względu na Dardana Berishę. W pierwszym meczu preeliminacji debiutujący w międzynarodowych rozgrywkach zespół wygrał 72:68 właśnie z Macedonią, a „Karabin” rzucił 28 punktów. Potem przyszły jednak wyjazdowe porażki z Estończykami i Macedończykami – sobotni rewanż z tymi pierwszymi był dla Kosowa meczem o awans.

Niepokonana Estonia miała już zapewnione miejsce we właściwych eliminacjach, ale mecz był wyrównany. Niespełna trzy minuty przed końcem goście prowadzili 67:64, jednak w kluczowych momentach Kosowo było lepsze – wygrało 75:69 m.in. dzięki zbiórce, przechwytowi, dwóm asystom i rzutowi wolnemu Berishy w ostatnich akcjach.

Były reprezentant Polski w sumie zdobył aż 28 punktów – miał 8/22 z gry (w tym 5/13 za trzy), dodał 7/11 z linii. Ze średnimi 18,8 punktu, 4,0 zbiórki oraz 5,3 asysty Berisha był liderem Kosowa w tych preeliminacjach.

Teraz będzie czekał na losowanie – Kosowo oraz Szwecja, Bośnia i Hercegowina, Holandia, Austria, Estonia, Bułgaria i Białoruś zostaną dokooptowane do ośmiu grup mających w tej chwili po trzy drużyny. Wiadomo, że do grupy C, gdzie są już Polska, Litwa i Węgry, trafi ktoś z czwórki Kosowo, Austria, Białoruś lub Bośnia i Hercegowina.

I chyba nie trzeba mówić, że fajnie byłoby, gdyby znalazło się w niej Kosowo z Dardanem.

ŁC

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>