Dardan Berisha MVP kolejki w Lidze Mistrzów

24 punkty, 5 zbiórek i 6 asyst miał były reprezentant Polski w meczu z Telekom Baskets Bonn. Jego CEZ Nymburk wygrał 106:89, w grupie D ma bardzo dobry bilans 7-3.

Nie gra już w PLK i nie wystąpi w reprezentacji Polski, ale na Dardana Berishę i tak zerkamy z zaciekawieniem – 29-letni rzucający zmienił w tym sezonie Sigal Prisztina na dominujący w Czechach CEZ Nymburk i radzi sobie z nim nieźle. Oczywiście bierzemy pod uwagę Ligę Mistrzów, bo w krajowej lidze Nymburk nie ma sobie równych, w tej chwili ma bilans 15-0.

A w Lidze Mistrzów spisuje się bardzo dobrze – z bilansem 7-3 zajmuje trzecie miejsce w grupie D (tej, w której ostatni jest Stelmet). No i Berisha, po transferze z Kosowa, jest najlepszym strzelcem drużyny w tych rozgrywkach – średnio notuje po 15,8 punktu, ma także 2,8 zbiórki oraz 3,0 asysty.

We wtorek Berisha świetnie zagrał z Telekomem – zdobył 24 punkty (8/13 z gry, w tym 4/7 za trzy), miał 5 zbiórek i 6 asyst. I został wybrany MVP 10. kolejki w Lidze Mistrzów.

