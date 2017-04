Dardan Berisha i niezły ogień z dystansu

24 punkty, 6/7 w rzutach za trzy i zwycięstwo Pasta Reggia Caserta – były reprezentant Polski w niedzielę rozegrał swoje najlepsze spotkanie we włoskiej Serie A.

Dardan Berisha, który od czasu debiutu w Casercie pod koniec lutego rzucał już dla nowej drużyny 14, 15, 16 czy 21 punktów, teraz ustanowił swój rekord w meczu z Enel Basket Brindisi, który jego zespół wygrał 86:82. Zdobył 24 punkty w 25 minut – trafił 9 z 12 rzutów z gry (6/7 za trzy), miał też 4 zbiórki.

Berisha świetnie zagrał w czwartej kwarcie, w której rzucił aż 13 punktów – jego 8 „oczek” z rzędu odwróciło wynik z 64:68 na 72:70, potem 28-letni strzelec miał jeszcze moment, w którym trafił kolejno za dwa i za trzy, dając Pasta Reggia prowadzenie 82:77.

Drużyna z Caserty dzięki dwóm wygranym w trzech ostatnich meczach zapewniła sobie utrzymanie – zajmuje trzecie miejsce od końca z bilansem 11-17, ale jest już bezpieczna. Berisha w 9 meczach zdobywa średnio po 11,2 punktu, trafia świetne 51 proc. za trzy.

