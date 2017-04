Dardan Berisha odnalazł Kutno we Włoszech

Zdobywa coraz więcej punktów, w ostatnim meczu nawet 21, ale jego zespół – Pasta Reggia Caserta – przegrywa mecz za meczem i walczy o utrzymanie.

Były reprezentant Polski ma trudny sezon – w Polfarmeksie Kutno, w którym zaczynał rozgrywki, zdobywał średnio 15,9 punktu w 14 meczach, ale w styczniu sam zdecydował się rozwiązać kontrakt z klubem po tym, jak ten przegrywał mecze za meczem, a on sam fatalnie pudłował (12/47 w czterech ostatnich meczach).

Po kilku tygodniach poszukiwań Dardan Berisha nowy klub znalazł – we Włoszech. To Pasta Reggia Caserta, w której kiedyś występował Łukasz Koszarek, a obecnie jej graczem – aktualnie kontuzjowanym – jest Aleksander Czyż.

W drużynie z końca tabeli Seria A Berisha zadebiutował pod koniec lutego, w sumie zagrał w niej w sześciu meczach. Rzucał kolejno 3, 3, 15, 16, 0 oraz 21 punktów. Ten ostatni, na razie rekordowy mecz reprezentanta Kosowa, odbył się w niedzielę w Brescii – Berisha grał przez 28 minut, miał 5/8 za trzy oraz 6/6 z wolnych.

Pasta Reggia to spotkanie z niewiele lepszym rywalem przegrała jednak 62:64. Zresztą porażkami zakończyły się też poprzednie mecze zespołu z Berishą – niewysokimi, ale jednak. Można powiedzieć, że 28-letni strzelec przegrywa we Włoszech tak, jak przegrywał w Polsce. Jego łączny bilans z tego sezonu to 2-18.

Do końca rozgrywek pozostało pięć kolejek, Pasta Reggia z bilansem 9-16 zajmuje trzecie miejsce od końca w tabeli. Za nią są Vanoli Cremona i Consultinvest Pesaro (7-21). Z ligi spadnie tylko ostatni zespół.

