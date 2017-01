Dardan Berisha odszedł z Kutna – „rozstaliśmy się jak przyjaciele”.

Były reprezentant Polski zrezygnował z gry w Polfarmeksie. Nie ma (jeszcze?) propozycji z innych klubów PLK – uznał, że na boisku nie daje drużynie tyle, ile powinien.

PLK, Euroliga, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

– Usiedliśmy jak z przyjacielem, bo jesteśmy nimi, porozmawialiśmy szczerze. Powiedział mi otwarcie: nie daję drużynie tego, co miał dać. Jest sfrustrowany, gra słabo, nie może pomóc, otworzyć się. Widzę, że on się męczy, a ja czuję, że pomagając jemu, zapominam o innych zawodnikach. Porozmawialiśmy szczerze, obgadaliśmy za i przeciw, dla dobra drużyny i samego Dardana takie rozwiązanie będzie najlepsze – powiedział w piątek PolskiKosz.pl Krzysztof Szablowski, od niedawna trener Polfarmeksu.

Zespół z Kutna od listopada jest w głębokim kryzysie, przegrał ostatnich 10 spotkań w lidze, w tym m.in. u siebie z Siarką Tarnobrzeg. W równie głęboki kryzys wpadł i Dardan Berisha, któremu w ostatnich tygodniach nie wychodziło praktycznie nic. Reprezentant Kosowa, a dawniej Polski, był rekordowo nieskuteczny. Ale trzeba też przypomnieć, że na początku sezonu miewał mecze naprawdę dobrze, potrafił rzucać ok. 30 punktów na przyzwoitej skuteczności. Potrafił np. rzucić 38 oczek Polskiemu Cukrowi Toruń.

– Propozycji z innych klubów Dardan na razie nie ma. My nie szukamy nikogo nowego, na razie zostajemy z tym, co mamy, Na dwójce możemy wykorzystywać Sebastiana Kowalczyka – dodaje trener Szablowski.

red.

PLK, Euroliga, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>