Dardan Berisha zostaje w swoim Kosowie

Nie będzie kolejnego powrotu do Polski. Były reprezentant naszego kraju postanowił kontynuować grę w swojej ojczyźnie i podpisał nowy kontrakt z KB Prisztina.

Dardan Berisha (30 lat, 191 cm) ubiegły sezon kończył niezłymi meczami w barwach mistrza Czech, CEZ Nymburk i można było się zastanawiać, czy na kolejne rozgrywki nie zaczepi się jednak w jakiejś silniejszej lidze niż kosowska. Nic jednak z tych rzeczy, szalony strzelec powrócił do Prisztiny.

W Nymburku Dardan zagrał 23 spotkania w lidze czeskiej i 8 w Lidze Mistrzów. W krajowych rozgrywkach notował średnio ok. 12 punktów w 18 minut na parkiecie, trafiał rzadko spotykane w jego karierze aż 51% rzutów z gry i 43% trójek. W Champions League statystyki miał zbliżone, a jego zespół okazał się lepszy m.in. od naszego Stelmetu.

Były reprezentant Polski i zawodnik klubów PLK (m.in. Anwilu) powraca jednak do roli lidera w Prisztinie. Jego klub, oprócz występów w lidze kosowskiej, zagra w eliminacjach Ligi Mistrzów, a w razie niepowodzenia tam, wystąpi w FIBA Europe Cup.

