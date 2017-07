Dariusz Harris już w King’s Landing

– Z chłopakami z drużyny zrobimy wszystko, aby wygrywać i zagrać w play-off – mówi Amerykanin z – od niedawna – polskim paszportem.

O tym, że Darrell Harris wraca do Szczecina, pisaliśmy już dwa tygodnie temu – 33-letni Amerykanin grał w Wilkach Morskich trzy lata temu, a ostatnio reprezentował AZS Koszalin. Dla tego zespołu notował średnio po 9,5 punktu oraz 8,6 zbiórki.

Teraz będzie podporą podkoszowej formacji u Mindaugasa Budzinauskasa, ale na korzyść jego oraz drużyny zadziała fakt, że Harris wreszcie ma polski paszport. Ożeniony z Polką, zadomowiony w naszym kraju Amerykanin otrzymał obywatelstwo kilkanaście dni temu.

Transferem Harrisa King prawdopodobnie domknął polską rotację, w której są także Paweł Kikowski, Łukasz Diduszko, Sebastian Kowalczyk, Mateusz Bartosz i Maciej Majcherek. Przy dobrym doborze obcokrajowców o ten play-off można powalczyć.

ŁC