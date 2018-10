Dariusz Wyka – mecz życia na dzień dobry

Punktowy rekord kariery, wspaniałe trafienia za 3 punkty, dobre akcje w obronie. Dariusz Wyka był jednym z bohaterów zwycięskiego meczu z Anwilem – zanotował 22 punkty, 8 zbiórek i 2 bloki.

Przed sezonem Dariusz Wyka (1991 r., 209 cm) był jednym z tych graczy, przy których – wobec zmian w Arce – stawiano pewnie znak zapytania. Czy poradzi sobie i utrzyma pozycję w bardzo wzmocnionej drużynie? Rewelacyjnym występem w pierwszym ligowym meczu „Wykson” pokazał jednak, że nie trzeba się o niego martwić.

Polski podkoszowy pokazał wszystkie swoje znane atuty – wykorzystywał warunki fizyczne do zbiórek i zdobywał punkty na różne sposoby. Potrafił zakończyć jedną z kwart efektownym alley-oopem, a inną celnym rzutem za 3 punkty. W całym meczu (relacja TUTAJ >>) trafił 4 z 7 rzutów z dystansu (57%), z gry miał jeszcze lepsze 8/13 (61%). Swoje rzuty trafiał w ważnych momentach meczu, m.in. na przełomie trzeciej i czwartej kwarty.

Niedzielne 22 punkty (w 22 minuty!) Wyki to jego dotychczasowy rekord kariery. Niespełna 27-letni skrzydłowy na pewno będzie dostawał kolejne szanse, nie tylko dlatego, że przez jeszcze przynajmniej miesiąc pauzować musi Filip Dylewicz. I być może okaże się, że zamiast bardzo trudnego sezonu, zaliczy przełomowe w karierze rozgrywki.

