Darrell Harris – Szczecin znów wzywa

Czekający na polski paszport Amerykanin jest bliski powrotu do Kinga, w którym grał trzy sezony temu. Ostatnio notował średnio po 9,5 punktu oraz 8,6 zbiórki w AZS Koszalin.

Zadomowiony w Polsce, a szczególnie nad Bałtykiem, 33-letni Darrell Harris przez lata był czołowym zbierającym ligi – gdy do kilkunastu zbiórek dokładał po kilkanaście punktów w meczu, był jednym z najlepszych środkowych PLK.

Te czasy już powoli mijają, ale jednak Harris wciąż oznacza solidność pod obręczami. Na pewno dużo większą niż Zach Robbins, który po transferze z Siarki w Kingu się nie odnalazł i raczej rozczarował (7,1 punktu oraz 5,6 zbiórki).

W minionym sezonie Harris osiem razy notował double-double – dwukrotnie udało mu się to przeciwko Stelmetowi (12+12 oraz 14+16), a najlepszy mecz w rozgrywkach Amerykanin zaliczył przeciwko Polpharmie. Być może to właśnie 19 punktów (8/11 z gry) oraz 11 zbiórek widziane na żywo przekonało Mindaugasa Budzinauskasa, by po zmianie klubu na Kinga sięgnąć właśnie po Harrisa.

Kontraktu jeszcze nie podpisano, ale z naszych informacji wynika, że transfer Amerykanina do Szczecina jest prawdopodobny.

