Darrell Harris w Dąbrowie – weteran pod koszem MKS-u

Aż dziewięć lat w klubach na północy Polski spędził Darrell Harris. W kolejnym sezonie czeka go jednak przeprowadzka na południe – Amerykanin z polskim paszportem podpisał kontrakt z MKS-em Dąbrowa Górnicza.

Darrell Harris (35 lat, 205 cm) przez całą swoją karierę w Polsce związany był z klubami ulokowanymi na północy kraju. Zaczęło się od Kotwicy Kołobrzeg (2009/10), potem był AZS Koszalin, no i King Szczecin, którego zawodnikiem był przez ostatnie dwa lata.

Rozgrywki 2019/20 nie były dla Amerykanina z polskim paszportem szczególnie udane. Sporo meczów Kinga opuścił (rozegrał tylko 17), a kiedy już grał, to niewiele – średnio 12 minut. Jeden z najlepszych zbierających ostatnich lat w PLK, miniony sezon zakończył ze średnimi na poziomie 4,9 punktu i 3,8 zbiórki.

Po 9 latach spędzonych w sąsiedztwie morza, Harris przenosi się na południe Polski, do Dąbrowy Górniczej. Darrell jest trzecim nowym zawodnikiem w składzie MKS-u na zbliżające się rozgrywki (oprócz niego ważne kontrakty mają Jakub Kobel, Marek Piechowicz i Filip Put).

