Daryl Thomas nie żyje – był legendą złotych czasów

Zmarł jeden z najlepszych Amerykanów, którzy pojawili się w Polsce w trakcie boomu na koszykówkę w latach 90. W barwach Polonii Przemyśl w 1995 roku był wicemistrzem Polski.

W Stanach Zjednoczonych w wieku 52 lat zmarł Daryl Thomas, przyczyną śmierci był atak serca. Był jednym z najlepszych koszykarzy polskiej ekstraklasy w połowie lat 90., symbolem dawnej świetności Polonii Przemyśl. Wszechstronny skrzydłowy (201 cm) stworzył pamiętny duet z podkoszowym Nathanem Buntinem. Byli bohaterami finałów 1994/95, wygranych ostatecznie przez Mazowszankę Pruszków.

Do Polski Thomas w 1994 przyjechał ze świetnymi papierami – był mistrzem NCAA z 1987 r. ze słynną uczelnią Indiana, był kapitanem tej drużyny. Zagrał trzy udane sezony w Przemyślu, w rozgrywkach 1997/98 grał jeszcze w Stali Stalowa Wola. Z Polonią zdobył srebrny i brązowy medal, trzykrotnie występował w Meczach Gwiazd polskiej ekstraklasy.

W ostatnich latach pracował jako trener w Stanach Zjednoczonych, współpracował m.in. z Chicago Bulls. Aktualnie prowadził drużynę szkoły średniej Montini Catholics w stanie Illinois.

