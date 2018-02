David Dedek doceniony – jeszcze 2 sezony w Lublinie

Najlepszy sezon od powrotu do ekstraklasy, szósta pozycja w tabeli i spore szanse na awans do playoff. TBV Start Lublin nie czekał do końca rozgrywek, już teraz przedłużył umowę ze słoweńskim szkoleniowcem.

LeBron i jego królewska kolekcja butów – zobacz! >>

Obecne rozgrywki to totalna odmiana w Lublinie, po dwóch poprzednich, bardzo nieudanych sezonach. Start i tej jesieni zaczął od mało obiecującego bilansu 3-6, ale potem się rozpędził. Wygrał 9 z ostatnich 11 spotkań, pokonując m.in. Stelmet i Rosę w Lublinie oraz Trefla Sopot na wyjeździe. Awansował do turnieju finałowego Pucharu Polski.

W tym momencie zespół Davida Dedka jest na szóstej pozycji w tabeli, z bilansem 12-8. Terminarz wydaje się trudny, ale szanse na awans do czołowej ósemki są jak najbardziej realne. Biorąc pod uwagę kadrowy potencjał zespołu, wyniki są pozytywnym zaskoczeniem.

Na wtorkowej konferencji prasowej klub z Lublina poinformował, że słoweński szkoleniowiec związał się ze Startem na kolejne dwa sezony, z możliwością przedłużenia o następny rok.

David Dedek (47 lat), przed pracą w Lublinie prowadził m.in. Anwil Włocławek, Asseco Gdynia i AZS Koszalin. Ze Startem wygrał dotychczas 20 z 45 spotkań w lidze (44%).

LeBron i jego królewska kolekcja butów – zobacz! >>