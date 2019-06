David Dedek jednak zostaje – nowy kontrakt w Lublinie

David Dedek zostaje w Lublinie, choć trzeba przyznać, że ostatnie wyniki TBV Startu były małym rozczarowaniem. Mimo to, władze klubu zdecydowały się na przedłużenie współpracy ze słoweńskim szkoleniowcem na najbliższe 2 sezony.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

David Dedek prowadzi TBV Start Lublin od 2016 roku. W tym czasie jego zespół zajmował odpowiednio 15., 9. i 10. miejsce w PLK. W Polsce natomiast trener Dedek jest od 2002 roku, kiedy to był asystentem w Anwilu Włocławek.

Potem zaliczył także Śląsk Wrocław, Prokom Trefl Sopot/Asseco Prokom Gdynia i AZS Koszalin, wszędzie w roli asystenta. Od 2012 roku prowadzi już zespoły w PLK jako pierwszy trener. Kolejno Start Gdynia, Asseco Gdynia, AZS Koszalin i teraz TBV Start Lublin.

Start w ostatnich dwóch sezonach mocno flirtował z grą w playoff, jednak nie udało się drużynie Dedka awansować do najlepszej ósemki, co jest mały rozczarowaniem. Nie zniechęciło to jednak władz klubu do kontynuacji współpracy ze słoweńskim trenerem.

Po przedłużeniu umów z Michaelam Gospodarkiem i Mateuszem Dziembą, David Dedek jest kolejną osobą, która pozostanie na dłużej w Lublinie. Umowa została podpisana na 2 lata.

GS

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>